Trump'tan Rusya'ya gözdağı! Nükleer denizaltı hamlesi dünyayı tetikledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya yakınlarına 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması için emir verdiğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak, 'iki nükleer denizaltının uygun bölgelere yeniden konuşlandırılması' emrini verdiğini şu sözlerle ilan etti:Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu sözlerin sadece laf değil, daha fazlası olabileceği ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim.Sözcükler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu, onlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim.Ayrıca Trump, hafta sonu tatilini New Jersey'de geçirmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in açıklamalarına atıf yaparak, söz konusu nükleer olunca her anlamda hazır olmaları gerektiğini söyledi.ABD Başkanı, 'O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız. Bir tehditte bulunuldu, bize göre bu uygunsuzdu ve biz de halkımızın güvenliği için bunu (iki nükleer denizaltının yeniden konuşlandırılması) yaptık.' diye konuştu.ABD Başkanı Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.Trump, yaptığı 'Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum' açıklaması sorulduğunda, 'Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız.' değerlendirmesinde bulunmuştu.Dmitry Medvedev Pazartesi günü X'te yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile 'ültimatom oyunu' oynadığını ve böyle bir yaklaşımın ABD'nin de dahil olduğu bir savaşa yol açabileceğini şu sözlerle aktardı:Trump Rusya'ya ültimatom oyunu oynuyor: 50 gün mü, 10 gün mü? İki şeyi hatırlaması lazım:1. Rusya İsrail veya İran değildir.2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır. Rusya ve Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle. Uykucu Joe yoluna girmeyin!Eski Rusya Devlet Başkanı, ayrı bir Telegram paylaşımında yaptığı uyarılarda, Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde kullandığı 'Ölü El' sisteminin, Sovyet liderliğinin etkisiz hale gelmesi durumunda nükleer saldırıları otomatikleştirdiği ihtimalini gündeme getirdi.