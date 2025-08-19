Yemek keyfi kabusa döndü! Restorana araç daldı

ABD'nin Houston şehrinde YouTube'da yemek tadım içerikleri üreten bir çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada içeriye araba daldı. Anlık şok yaşayan çiftin o anları cep telefonu kamaralarına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Houston kentinde YouTuber bir çift, gittikleri restoranda yemek yerken ölümden döndü.Yemek tadım içerikleri çeken Patrick Blackwood ve Nina Santiago çifti, çekim yaptıkları sırada bir araç camdan içeri girerek çiftin masasına çarptı.Çarpmanın ardından cam parçaları üzerlerine savrulan çift büyük panik yaşadı.Kazada çiftin vücudunun farklı bölgelerinde kesikler oluştuğu bildirildi.İki içerik üreticisi de tedavi ve müşahede amacıyla hastaneye kaldırıldı ve yaralarına çok sayıda dikiş atıldı.Tedavilerinin ardından taburcu edildiler.