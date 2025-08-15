Kocaeli'de korkunç kaza: Otomobil bariyerlere saplandı

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpan otomobil hurdaya dönerken kazada satış müdürü olarak çalışan İrfan Gönce hayatını kaybetti. İstanbul yönüne giden İrfan Gönce'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil, iki beton bariyerin arasına sıkıştı.ARAÇTA YANGIN ÇIKTIKazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Yangını otoyoldan geçen sürücüler söndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİOlay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, İrfan Gönce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan İrfan Gönce'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜBir firmada satış müdürü olduğu öğrenilen İrfan Gönce'nin kullandığı otomobil adeta hurdaya döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.