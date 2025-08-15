İzmir’de feci kaza: Yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in, Ödemiş ilçesinde 9 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Hanife Soylu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İzmir'in Ödemiş ilçesinde 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Mescitli-Bademli Karayolu’nda, Hanife Soylu idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen F.S. (40) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Soylu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yoğun bakımda tedavi gören Soylu, 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.