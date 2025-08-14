14.kattan düştü: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak’ta 15 katlı bir binanın 14’üncü katında yaşayan N.Z. (44) evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.Z.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.N.Z. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Z.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.