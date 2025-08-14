14.kattan düştü: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri’nin Talas ilçesinde 14’üncü kattaki evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak’ta 15 katlı bir binanın 14’üncü katında yaşayan N.Z. (44) evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.Z.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
N.Z. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Z.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
