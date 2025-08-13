Sigara izmaritini yere atan yandı! Ceza kesiliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çevre kirliliğine karşı dikkat çeken bir adım atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, artık yere çöp ya da sigara izmariti atanların para cezasıyla karşılaşacağını açıkladı.Belediye tarafından hayata geçirilen “İzmaritini Yere Atma, Geleceğini Karartma” kampanyası kapsamında, parklar, meydanlar ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yakın takibe alındı. Denetimlerde çevreyi kirletenlere yasal işlem uygulanacak.Başkan Ertaş, uygulamanın amacının daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Edremit oluşturmak olduğunu vurgularken, “Kentimize sahip çıkmak hepimizin görevi” mesajını verdi.Zabıta ekipleri, kent genelinde çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Meydan, park, cadde ve sokaklara gelişigüzel atılan sigara izmariti, çekirdek kabuğu, kâğıt mendil, pet şişe ve benzeri her türlü çöp için artık taviz verilmiyor.Ekipler, çevreyi kirleten kişilere, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca idari para cezası uygulamaya başladı.