Şener Üşümezsoy’dan endişelendiren uyarı! “6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli…”

10 Ağustos Pazar günü saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından uzmanlar açıklamalarıyla dikkat çekiyor.Uyarılarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hatları ve deprem riskleri hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi.Üşümezsoy, yaptığı değerlendirmelerinde özellikle Simav'ı işaret ederek 6.5 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli bulunduğuna değinerek endişe yarattı.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir televizyon programında, 1971 Gediz (7.1), 1968 Türkmen Dağı ve 2011 Simav Dağı (6.0) depremlerini hatırlatarak, fayların düz bir hat üzerinde ilerlemediğini, kısa segmentler halinde kırıldığını belirtti.Sındırgı'daki kırılmanın ardından Manisa, Simav ve Emet bölgelerinin risk taşıdığına dikkat çeken Üşümezsoy, “Simav'da 7'lik deprem olmaz ama 6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli bulunuyor.” ifadeleriyle dikkat çekti.Manisa'daki Spil Dağı fay hattını “riskli bölge” olarak tanımlayan Üşümezsoy, Ege Bölgesi'nin kuzey-güney yönlü gerilme altında olduğunu, Bursa Ovası, İznik, Eskişehir, Aydın ve Simav ovalarında çökme yapılarının meydana geldiğini söyledi.