Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamlamıştı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.