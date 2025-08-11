İstanbul’da korkunç olay: Hayatını kaybetti
Bahçelievler'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahsın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi'nde yolda yürüyen yabancı uyruklu şahıs, araç ile yanına gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının gerçekleştiği sokakta güvenlik önlemi alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
