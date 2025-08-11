Hatay'da aşırı sıcaklarla birlikte elektrik hatlarında patlama

  • USD: 40,63 - 40,71
Hatay'da aşırı sıcaklar ve yüksek enerji yüklenmesi nedeniyle, elektrik direğindeki kablolarda patlamalar meydana geldi.

Ekleme: 11.08.2025 - 09:53 Güncelleme: 11.08.2025 - 09:56
Hatay'da aşırı sıcaklarla birlikte elektrik hatlarında patlamaHatay Numuneevler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde korkutan bir olay meydana geldi. Aşırı sıcak havanın etkisiyle enerji hatlarında kısa devre oluştu. Kablolarda meydana gelen patlamalar, havai fişeği andırdı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekip sevk edildi. Kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede giderilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

