İzmir'de kamyonet otomobille çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy-Yeniköy kavşağında, Sedat T. yönetimindeki kamyonet ile İlker A. kontrolündeki otomobil çarpıştı.Kazanın etkisiyle 2 araç da bariyerlere savruldu.EKİPLER SEVK EDİLDİOlayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.ARAÇ İÇERİSİNDEN ÇIKARTILDILAROlay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü İlker A. ve yolcu konumundaki Burakcan A., sıkıştıkları yerden çıkartıldı.HASTANEYE KALDIRILDILARKazada ağır yaralanan İlker A. ve Burakcan A. ile araçlarda bulunan Sevda T., Semra K., Halilcan K., Sedat T. ve Nurten A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı.SORUŞTURMA SÜRÜYOROlayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.