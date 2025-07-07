Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü

Akıllara durgunluk veren olay, Çin'in Hunan eyaletinde yaşandı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adamın karnından canlı yılan balığı çıkarıldı.Hunan Tıp Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, yabancı bir cismin adamın midesini delerek karın boşluğuna geçtiği tespit edildi. Ölüm riski taşıması sebebiyle harekete geçen doktorlar, 33 yaşındaki adamı acil ameliyata aldı.Operasyon gerçekleştirildiği esnada doktorlar, adamın içinde hareket eden bir yılan balığına rastladı. Balık, organlar arasında adeta yüzüyordu.Balık yakalanıp çıkartılırken kalın bağırsağın zarar gören kısmı dikildi. Enfeksiyon riskini azaltmayı amaçlayan doktorlar, karın boşluğunu tuzlu suyla temizledi.Yılan balığına dair bir bilgi verilmezken, hasta iyileşerek taburcu edildi.