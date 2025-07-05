Kredi kartıyla alan yandı! Takibe giriyor...

Son dönemde çok sayıda kişi kredi kartıyla altın alarak ardından nakit paraya çeviriyor.Kuyumcular üzerinden dönen bu işlem sonucu ise binlerce vatandaş yasal takibe giriyor.Altın alışverişlerinin birkaç saat içinde nakde çevrilmesi, bankacılık sisteminde olağandışı hareketler olarak değerlendirildi.Durumun tespitiyle birlikte yasal süreç başlatıldı.Bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK ve savcılık harekete geçti.Adeta tefecilik olan bu sisteme ilişkin vatandaşlar da kuyumcular da ciddi cezalarla karşılaşabilir.Uzmanlara göre, bu tür işlemler aşağıdaki suçlamalarla yasal takibe konu olabilir:Kredi kartının amacı dışında kullanımıBankacılık sisteminin yanıltılmasıVergi usulsüzlüklerine zemin hazırlanmasıTüketim dışı kullanım dolayısıyla kredi sözleşmesine aykırılık