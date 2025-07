Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 57 bin 338'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor...İnsani bir krizin yaşandığı Gazze'de can kayıpları da her geçen gün artıyor.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 332 yaralının getirildiği kaydedildi.İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 780 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 23 bin 916 kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 338, yaralıların sayısının da 135 bin 957'ye yükseldiği bildirildi.Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 743'e, yaralıların sayısı 4 bin 891'e çıktı.