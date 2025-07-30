Yüksek hız can aldı! Yaya geçidinden geçiyordu

Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yaşanan kazada 35 yaşındaki Litvanya uyruklu Dovile Luckovskyete, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, O. Ö’nün (25) kullandığı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ekipleri sevk edildi.Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü O.Ö ise yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.