Yüksek hız can aldı! Yaya geçidinden geçiyordu
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Litvanya uyruklu kadın metrelerce sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yaşanan kazada 35 yaşındaki Litvanya uyruklu Dovile Luckovskyete, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, O. Ö’nün (25) kullandığı otomobil çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü O.Ö ise yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü O.Ö ise yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.