Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın güne 4.297,63 lira, çeyrek altın ise 7.055,00 lira seviyesinden başladı. Peki yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği gümrük tarifelerinin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması, piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 263 bin 504,5 lira, en yüksek 4 milyon 296 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.297,63 TL'den, çeyrek altın ise 7.055,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 3 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.297,18Satış 4.297,63Alış 6.992,00Satış 7.055,00Alış 13.983,00Satış 14.108,00Alış 27.882,00Satış 28.089,00Alış 3.349,63Satış 3.349,95