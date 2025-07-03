Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın güne 4.297,63 lira, çeyrek altın ise 7.055,00 lira seviyesinden başladı. Peki yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz 2025 altın fiyatları...
ABD Başkanı Trump'ın 9 Temmuz'a kadar ertelediği gümrük tarifelerinin süresini uzatmayı düşünmediğini açıklaması, piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 263 bin 504,5 lira, en yüksek 4 milyon 296 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.297,63 TL'den, çeyrek altın ise 7.055,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 3 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.297,18
Satış 4.297,63
3 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.992,00
Satış 7.055,00
3 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.983,00
Satış 14.108,00
3 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.882,00
Satış 28.089,00
3 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.349,63
Satış 3.349,95
Serbest piyasada gram altın 4.297,63 TL'den, çeyrek altın ise 7.055,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 3 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.297,18
Satış 4.297,63
3 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.992,00
Satış 7.055,00
3 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.983,00
Satış 14.108,00
3 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.882,00
Satış 28.089,00
3 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.349,63
Satış 3.349,95