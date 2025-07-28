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Beyaz Gazete
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İstanbul Boğazı sis altında! Görüş mesafesi düştü

İstanbul Boğazı ve çevresinde lokal sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Şişli ve Beşiktaş’ta görüş mesafesi düştü.

Ekleme: 28.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul Boğazı sis altında! Görüş mesafesi düştüİstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Şişli ve Beşiktaş'ta trafikte görüş mesafesi düştü.