Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.Hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak düşüşe geçecek. Yeni haftada birçok ilde kar yağışı bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Aynı bölgelerde kuvvetli sağanak da etkisini gösterecek.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 15°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 10°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde kıyılarda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluAYDIN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluRİZE °C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu