Arızayı gidermeye gelmişti! Feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda; elektrik işleriyle uğraşan 31 yaşındaki Sefa Salman, mağazada meydana gelen bir elektrik arızasını gidermek için çalışmaya başladı.Arızayı onarmaya çalıştığı sırada Salman, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Acil Servisi'ne kaldırılan vatandaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.