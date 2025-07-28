  • USD: 40,47 - 40,54
  • EURO: 47,25 - 47,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Anne ve babasına acımadı! Tartışmanın sonu kanlı bitti

Sancaktepe ilçesinde Beytullah Cin isimli şahıs, çıkan aile içi tartışma sonucu anne ve babasını bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan anne de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 28.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Anne ve babasına acımadı! Tartışmanın sonu kanlı bittiİstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dehşet veren cinayet...

Veysel Karani Mahallesi'nde yaşanan olayda Beytullah Cin, anne ve babasıyla tartışma yaşadı.

Cin, yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı.

BABA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Ahmet Cin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE EMİNE CİN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan anne Emine Cin ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne Cin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve babasına acımadı! Tartışmanın sonu kanlı bitti

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anne ve babasına acımadı! Tartışmanın sonu kanlı bitti

Anne ve babasına acımadı! Tartışmanın sonu kanlı bitti