Anne ve babasına acımadı! Tartışmanın sonu kanlı bitti
Sancaktepe ilçesinde Beytullah Cin isimli şahıs, çıkan aile içi tartışma sonucu anne ve babasını bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan anne de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dehşet veren cinayet...
Veysel Karani Mahallesi'nde yaşanan olayda Beytullah Cin, anne ve babasıyla tartışma yaşadı.
Cin, yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı.
BABA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Ahmet Cin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE EMİNE CİN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan anne Emine Cin ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anne Cin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Veysel Karani Mahallesi'nde yaşanan olayda Beytullah Cin, anne ve babasıyla tartışma yaşadı.
Cin, yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı.
BABA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Ahmet Cin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE EMİNE CİN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan anne Emine Cin ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anne Cin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.