Antalya açıklarında deprem! AFAD duyurdu
Akdeniz'de Antalya açıklarında sabah saatlerinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Akdeniz'deki sismik hareketlilik devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler geldi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.31'de meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 46.26 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.31'de meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 46.26 kilometre olarak kaydedildi.