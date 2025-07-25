Antalya açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Akdeniz'deki sismik hareketlilik devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.31'de meydana gelen depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 46.26 kilometre olarak kaydedildi.