Tekirdağ’da feci olay! Araç yıkarken can verdi

Tekirdağ’da araç yıkarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Dindar D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir oto yıkama dükkanında 16 yaşındaki Dindar D. elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar şalteri indirip sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dindar D. hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, soruşturma sürüyor.