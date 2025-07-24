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Tekirdağ’da feci olay! Araç yıkarken can verdi

Tekirdağ’da araç yıkarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Dindar D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 24.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ’da feci olay! Araç yıkarken can verdiMuratlı ilçesi Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşen olayda bir oto yıkama dükkanında 16 yaşındaki Dindar D. elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar şalteri indirip sağlık ekiplerine haber verdi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dindar D. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da feci olay! Araç yıkarken can verdi