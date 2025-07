Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki! 'İftiraları saygısızlıktır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum'un açıklamasının satır başlıkları:Bu şuurla geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva ve iş yerini de ekledik ve bugün hamdolsun 250 bin konutu aşmış durumdayız. Bugün 250 bin yuvamızda milyonlarca kardeşimiz güven içerisinde yaşıyor, huzur içerisinde yaşıyor. Açtığımız yine on binlerce dükkanımızda esnafımız helal ekmeğini kazanıyor. Bölgenin büyük bir bölümünde ekonomimiz o asrın felaketiyle birlikte gelen afetle helal ve bu anlamda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ama biz o ilk andan itibaren o olumsuz etkiden sıyrılması için ve buranın esnafımızın, vatandaşımızın huzurlu, güvenli bir şekilde yaşaması için mücadele ediyoruz.Şimdi yeni bir aşamaya daha geldik. Biliyorsunuz, Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da burada, Malatya'mızda önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde, meydanını bitirmiş, burada ilk dükkanlarını, çarşılarını teslim etmiş, valiliğinde hizmet vermeye başlamış, gerek rezerv alanda gerek şehrin çeperindeki konutlarda burada Malatyalı 36 bin konutta vatandaşlarımız yaşıyor. Bunların sayısını daha da artıracağımız bir törenimizi büyük bir coşkuyla Malatyalı kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Ben şimdiden konutlarımızın, iş yerlerimizin Malatya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.Çok kapsamlı, üzerinde uzun uzun düşünülmüş, bilimi, çevreciliği, tarihi ve kültürü koruma bilincini en yüksek noktaya koyan bir şehircilik stratejisiyle çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, 'Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir. Günde 550 konut. Ve bu hızla yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. 11 ilde 453 bin bağımsız bölümümüzü teslim etmiş olacağız ve işte Malatya'da şu ana kadar teslim ettiğimiz 36 bin konut ve iş yerimizi inşallah yıl sonunda 80 bine çıkararak Malatyalı hemşehrilerimize olan sözlerimizi tutmuş olacağız.' ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, çabalarının milletin yüzünü güldürmek olduğunu dile getirerek, 'Deprem bölgesinde gezdiğimiz her sokakta vatandaşımızın gözlerindeki o umudu görüyoruz, o mutluluğu görüyoruz. Onlar bize 'Allah razı olsun' dediğinde inanın tüm yorgunluğumuz gidiyor. Burada tüm ekiple birlikte onların duasını almak ve sevinçlerine ortak olmak için bir mücadele veriyoruz. Ama maalesef bu kadar emeği, yapılan işi görmezden gelen bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, nihayet deprem bölgesini hatırlamış. Buraya gelmiş. Gerçi zahmet edip ne yapılan konutları, ne iş yerlerini, ne teslim edilen köy evlerini gidip görmemiş. Burada herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısına, problemine çare olmamış. Otobüsün üstüne gelmiş, buradan yine boş vaatlerle vatandaşımıza konuşmuş, iftiralar atmış ve buradan akşam gelip ayrılmıştır.Açıkçası Özgür Özel'in deprem bölgesine dair söylediği sözlere ve yalanlara artık hayret etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bize dönük ne iftiralar atıyorlar ama emin olun zerre kadar umursamıyoruz. Bizi üzen, değerli arkadaşlar, 11 ilin dağında, taşında, 3.500 şantiyede gece gündüz çalışan, yeni evler, yeni iş yerleri bir saat, bir dakika bile önce verilsin diye canını dişine takan 200 bini aşkın işçimize, mimarımıza, mühendisimize, arkadaşımıza yapılan haksızlıktır. Onların hakkının yenmesidir. Özel'in iftiraları, onların emeğine karşı büyük bir saygısızlıktır. Depremzede kardeşlerimize aynı şekilde saygısızlıktır. Söz verdiğin halde 11 ilde, ilçede, beldede, köyde tek bir konut yapmayacaksın, sonra da çıkıp utanmadan binlerce emekçinin, işçinin alın teriyle, emeğiyle dalga geçeceksin.Çok net söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi önce aynaya bakmalıdır. Ellerinde bir sürü belediye var. İki yıldır aynı belediyeleri yönetiyorlar. Yüzlerce konut yapacağız, hatta bedava vereceğiz dediler. Depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını, hatırlayın, gidereceğiz dediler. Niye yapmadınız? Söz verdiğiniz halde buraya gelip boş vaatler sunacağınıza, burada depremzede kardeşlerimizin yarasına niye merhem olmadınız? Bırakın değerli arkadaşlar konut yapmayı, belediyenin en basit görevi değil mi çöp toplamak. Çöp toplama görevini bile yapamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Çöpü toplayamıyorlar. Belediyelerinizin bu anlamda yapması gereken asli işleri yapmadığını biz hep birlikte görüyor, şahitlik ediyoruz. Emin olun değerli arkadaşlar, sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yaparlar.Siz gidin, ilk önce söz verip paralarını alıp İzmir'de kooperatif kurup konut yapacağız diye kandırdığınız vatandaşımıza önce o konutların hesabını bir kez verin. Açıkça söylüyorum, Özgür Özel, sana buradan ekmek çıkmaz. Çatlasan da patlasan da biz milletimize verdiğimiz sözleri daha önce Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yerine getirdiysek, Elazığ, Malatya depreminde bu konutları söz verip nasıl yaptıysak, burada hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konutları yine yapacağız. Size rağmen yapacağız. Sizin eleştirilerinize rağmen yapacağız ve Malatya eskisinden daha güçlü olacak.Malatya eskisinden daha huzurlu olacak çünkü bizim hemşehrilerimize sözümüz var. Biz o sözü tutmak için, afetzede kardeşlerimize evlerimizi, iş yerlerimizi bir saat daha erken teslim edebilmek için gece gündüz çalışan, alın teri döken kadrolarız. O yüzden biz dertliyiz. Hep birlikte milletimize olan sözlerimizi tutacağız. Ne söylediysek, ne söylediysek o sözün arkasında duracağız.Verdiğimiz bugüne kadar tüm sözlerimizi yerine getirdik. İnşallah yıl sonuna kadar da 11 ilde depremden etkilenen, hak sahibi olan 453 bin vatandaşımızın konutları, iş yerleri teslim edilecek, nokta. Burada artık yorum yok ve bu işler söz verdiğimiz gibi yapılacak, teslim edilecek ve milletimizle birlikte biz o coşkuyu, o heyecanı yaşayacağız. Devletimizin tüm birimleriyle ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimize inşallah verdiğimiz o sözleri tutmak için de bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz diyorum.