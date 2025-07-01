KARAASLAN’DAN SAMSUNSPOR’UN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

“Kurulduğu 30 Haziran 1965’ten bugüne inancıyla, iradesiyle ve azmiyle taraftarlarını sayısız başarıyla ve zaferle buluşturan Samsunspor’umuz şehrimizin ortak sevdası olmuştur. Tam 60 yıldır Türk futboluna, adını efsaneler arasına yazdıran sayısız sporcu yetiştiren Samsunspor, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden bir okuldur.Süper Lig’de 2024-2025 Sezonu’nda ligi 3. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan ve kuruluşunun 60. yılında şehrimize büyük bir başarı armağan eden takımımıza Avrupa mücadelesinde ve gelecek sezonda başarılar diliyorum.Kurulduğu günden bugüne Samsunspor'un başarısı için ter döken tüm sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve takımımızın yanında olan büyük Samsunspor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum.Kırmızı-beyaz-siyah renkleri hepimiz için büyük anlamlar taşıyan gururumuz Samsunspor’umuzun 60. Kuruluş Yıl Dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.”