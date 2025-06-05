Özel Halk otobüsü yandı: Şoför yangın tüpüyle söndürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurdu.Otobüsteki yolcular tahliye edildikten sonra şoför hemen yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulundu. Motora yangın söndürme tüpü ile müdahale eden araç şoförü, yangını büyümeden söndürdü.