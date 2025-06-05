Adıyaman'da yola çıkan köpek, kazaya neden oldu

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde, Şambayat Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.O.Y. yönetimindeki 51 BH 110 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola fırlayan bir köpekle karşılaştı. Hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.4 KİŞİ YARALANDIKazada sürücü O.Y. ile araçta bulunan S.T., B.G. ve E.G. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.