Fulya Öztürk Kimdir? Evli mi, Nereli, Kaç Yaşında?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen Fulya Öztürk, beş çocuklu bir ailenin kızıdır.Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamlayan Fulya Öztürk, üniversite hayatına 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde başladı. Öğrencilik yıllarında Doğan TV'nin “Staj On Air” programına katıldı ve Star TV iç yapımlarda televizyonculuğa ilk adımını attı.Profesyonel medya kariyerine 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda adım atan Öztürk, burada Elif Ilgaz Aydınlar'la Yaşama Sevinci ve Cem Seymen'le İş Seyahati programlarının yapımcılığını üstlendi.2010 yılında CNN Türk Haber Merkezi'ne geçiş yaptı ve üç yıl boyunca kurgu editörü olarak görev aldı. Bu dönemde birçok haber ve belgeselin kurgusunu yaptı.2013 yılında muhabirliğe başlayan Fulya Öztürk, özellikle sosyal ve insani konularda yaptığı haberlerle dikkat çekti. “Kobani'den Kaçan Suriyeli Besma'nın Hikâyesi”, “Türkiye'de Romatolog Yok”, “Bir Doktorun 36 Saat Nöbet Çilesi” gibi özel dosyaları ve Sığınamayanlar adlı belgeseliyle büyük ses getirdi. Bu belgeselle 2015'te “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” ödüllerine layık görüldü.2018 yılında Çorlu tren kazasını canlı yayında aktaran Öztürk, aynı yıl İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Afrika'nın yoksul bölgelerine giderek yardım faaliyetlerini haberleştirdi. Arakan ve Afrika'dan yaptığı yayınlar ona 2018 Çocuk Hakları Zirvesi'nde “En Duyarlı Muhabir” ödülünü kazandırdı.2020 yılında Dağlık Karabağ Savaşı'nı yerinde takip eden Fulya Öztürk, yaşadıklarını mini bir belgesel olarak sundu. Bu dönemde Cudi Dağı'ndaki operasyonları, Elazığ depremindeki kurtarma çalışmalarını ve Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'dan aktardığı izlenimleriyle gazetecilik başarısını pekiştirdi. Karabağ'daki görevinde kameraman Halil Kahraman ile birlikte yaşadıkları, Azerbaycan'da Fulya: Gözyaşının Zafere Dönüş Hikâyesi adıyla belgesele konu oldu.2021 yılında FOX ekranlarına transfer olan Fulya Öztürk, Fulya ile Umudun Olsun adlı programla gündüz kuşağında izleyiciyle buluştu. Programda kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve toplumsal sorunlara çözüm aranması konularında içerikler üretti. Bu yayınlarıyla “En İyi Gündüz Kuşağı” ve “En İyi Realite Programı” dallarında ödüllere layık görüldü. Program, 10 Haziran 2022'de yayınlanan bölümle sona erdi.Aynı yıl yeniden CNN Türk'e dönen Öztürk, burada Özel Haberler Şefi olarak görev aldı ve sahadan haber aktarmaya devam etti. Medya kariyerinde savaş haberciliği, afet muhabirliği ve insan hikâyeleriyle tanınan Fulya Öztürk, etkileyici anlatımı ve sahici duruşuyla Türkiye'de televizyon haberciliğinin önemli isimleri arasında yerini sağlamlaştırdı.Fulya Öztürk'ün özel hayatı, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alsa da, bu konuda açık bir bilgi bulunmamaktadır. Medyada yer alan bilgiler ışığında evli olmadığı düşünülmektedir. Mesleğine tutkuyla bağlı olan Öztürk, zamanını ve enerjisini daha çok haber ve televizyon projelerine ayırmaktadır.Savaş bölgelerinden haber merkezlerine, canlı yayınlardan ödüllü belgesellere uzanan kariyeriyle Fulya Öztürk, Türk televizyonculuğunun cesur, çalışkan ve üretken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.