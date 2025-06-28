Bilecik’te büyük yangın! 7 köy boşaltıldı

Sakarya il sınırında başlayan ve Bilecik iline sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Bölgede 1 köy tamamen alevlere teslim oldu. 7 köy ise gece boyunca yapılan tahliye çalışmalarıyla boşaltıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine kadar yayılan orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan sürdürülen söndürme faaliyetleri, gece boyunca da karadan aralıksız devam etti. Bölgede bulunan ve tedbir amaçlı boşaltılan Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi alevlere teslim oldu.Yangının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek, Akçeözü, Seyfiler, Kavak, Ormancılar, Hacıdurmuşlar, Alıç ve Elmümin köylerinde gerekli önlemler alınırken, tahliye ve güvenlik çalışmaları tamamlandı. Bilecik Valiliği tarafından bölgede kriz merkezi kuruldu. Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor.