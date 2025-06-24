Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağmur beklenmiyor. Sıcaklıkların ise batı bölgelerden başlayarak artmaya devam edeceği öngörülüyor.Perşembe gününden itibaren özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, denizlerde fırtına beklenmiyor.İşte bölgelere göre illerimizde hava durumu:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 35°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkUŞAK °C, 34°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açıkSİVAS °C, 27°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 28°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutluRİZE °C, 27°C Parçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutluKARS °C, 23°C Parçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 34°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık