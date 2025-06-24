Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Batı kesimlerden başlayarak artacak olan hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününe kadar yağmur beklenmezken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak. İşte 24 Haziran 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
YURT GENELİNDE YAĞMUR YOK
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağmur beklenmiyor. Sıcaklıkların ise batı bölgelerden başlayarak artmaya devam edeceği öngörülüyor.
SICAKLIK ALARMI: TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞACAK
Perşembe gününden itibaren özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, denizlerde fırtına beklenmiyor.
İşte bölgelere göre illerimizde hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık