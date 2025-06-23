Altunkaya Grubu’nun e-ticaret platformu Sonsepet.com geniş ürün yelpazesiyle tüketiciye ulaşıyor

Altunkaya Grubu'nun uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi, Sonsepet.com'un sunduğu ürünlerin arkasında yer alıyor. Grubun kendi markalarının yer aldığı platformda, tüketiciye doğrudan üreticiden alışveriş yapma imkânı tanınıyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları ürünlere pratik bir şekilde ulaşırken, farklı kategorilerdeki seçenekler de tek bir çatı altında toplanmış oluyor.Altunkaya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Mahmood Coffee, kahve üretimindeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle tanınıyor. Altunsa Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında üretim yapan marka; farklı tüketici tercihlerine hitap eden geniş bir ürün yelpazesine sahip. 2'si 1 arada, 3'ü 1 arada, granül kahve, Türk kahvesi, cappuccino, kapsül kahve, espresso ve sıcak çikolata gibi çeşitli ürünleriyle iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Üretim süreçlerinde modern teknoloji kullanılmakta ve kalite kontrol süreçleri belirli standartlara göre yürütülmekte.Çay alanında faaliyet gösteren Mahmood Tea markası, Altunkaya Ailesi tarafından kurulmuş ve 50'yi aşkın ülkede tüketiciyle buluşan bir marka haline gelmiş durumda. Markanın üretiminde Sri Lanka menşeli çay yaprakları kullanılıyor. Geleneksel çay alışkanlıklarını modern üretimle birleştirmeyi hedefleyen marka, siyah çay, yeşil çay, bitki çayı ve meyve çayı kategorilerinde ürün sunuyor. Mahmood Tea, Türkiye'de özellikle Seylan çayı kategorisinde pazar payına sahip ve markanın üretim tesislerinde kalite standartlarına uygunluk ön planda tutuluyor.Grubun bir diğer markası olan Mahmood Rice, pirinç ürünleriyle özellikle basmati kategorisinde yer alıyor. Pirinçler Hindistan'dan tedarik ediliyor ve Türkiye'deki tesislerde işlenip paketlenerek piyasaya sunuluyor. Aroma, tat ve pişirme kalitesi açısından öne çıkan ürünler, farklı coğrafyalarda satışa sunuluyor. Marka, Altunkaya Grubu'nun gıda alanındaki deneyimiyle birlikte geliştirilmiş ve Türkiye'nin yerli ve milli markalarından biri olarak konumlandırılmış durumda.1996 yılında kurulan Altunsa markası, grubun en bilinen markalarından biri olarak gıda, temizlik, kişisel bakım ve atıştırmalık kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Altunsa, üretimini yıllık tonlarca kapasiteyle sürdürüyor. Hijyen ve kalite standartlarına önem veren marka; ISO 9001, ISO 22000 ve Helal sertifikalarına sahip tesislerde üretim yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra birçok farklı ülkeye ihracat yapan marka, üretim sürecinde sürdürülebilirlik ve müşteri geri bildirimlerini dikkate alan bir yapı ile çalışıyor.Hijyen ürünleri alanında faaliyet gösteren Confy markası, Lidersan Sağlık tarafından 2006 yılında yerli sermaye ile kuruldu. Markanın ürün gamında bebek bezleri, yetişkin hasta bezleri, ıslak mendiller ve hijyenik pedler yer alıyor. Confy, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan bir marka olarak hem iç hem dış pazarda yer alıyor. Modern üretim tesisleri ve cilt sağlığına duyarlı ürün formülasyonları ile kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Markanın üretim süreçleri, dünya standartlarında kalite kontrol sistemleriyle yürütülüyor.Sonsepet.com, Altunkaya Grubu'nun farklı sektörlerde faaliyet gösteren markalarını tek bir platformda topluyor. Ürünler, kampanyalı ve piyasa koşullarına uygun fiyatlarla sunuluyor. Online siparişlerde hızlı kargo ve düzenli bilgilendirme hizmetleriyle tüketicilere erişim sağlanıyor. Satın alma sürecinde kullanıcı deneyimine önem verilirken, ürün bilgileri ve görselleri de detaylı biçimde sunuluyor.Site, ürünlerini doğrudan üretim kaynaklı olarak sunması bakımından dikkat çekerken, müşteri hizmetleri süreçlerinde de geri bildirimleri değerlendiren bir yaklaşımla hizmet veriyor. Kullanıcılar, gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar farklı ihtiyaçlarını tek bir dijital platform üzerinden karşılayabiliyor.