İdil’de cip alev topuna döndü! Sürücü hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı kırsal Gültepe Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Irak uyruklu Ali D.,'nın kullandığı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı ve araç yol kenarına devrildi.Alevler arasında aracından çıkmaya çalışan sürücü Ali D., yangının hızla yayılması nedeniyle araçta mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta yapılan incelemede sürücü Ali D.,'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali D.,'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.