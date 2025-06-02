İzmir’de lüks villalara zehir baskını: 3 tutuklama
İzmir’de narkotik polisleri Aliağa ve Menemen'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Uyuşturucu satıcılarının lüks iki villayı adeta zehir tarlasına çevirdiği belirlendi. Villalara kurulan serada özel düzenekle yetiştirilen 212 kök kenevir ile 9 kilo 350 gram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Aliağa ve Menemen ilçelerinde 2 villada kenevir yetiştirildiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin önceki gün adreslere düzenlediği operasyonda villalarda kurulan serada özel düzeneklerle yetiştirilen 212 kök kenevir bitkisi ile 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.G., C.A. ve İ.G., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.