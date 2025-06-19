Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazanarak 9.284,48 puana çıktı.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,35 puan ve yüzde 0,96 artışla 9.284,48 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,25 ile spor oldu.