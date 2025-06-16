Trafik kilitlendi! Sebebi şaşkına çevirdi

Bursa'da trafik ışıklarında ilginç bir olay yaşadı. Işıklarda bekleyen başka bir otomobilden inip, yanındaki otomobilin altına giren yavru kedi, trafiği kilitledi. Sürücünün fark etmesi üzerine ne yaptıysa çıkmayan minik kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.İlk önce motor kısmı kontrol edilen otomobildeki kedi için ‘kedi sesi' açan ekipler, karşılık buldu. Sese miyavlayarak cevap veren kedi ortaya çıkmayınca, ekipler oksijen tüpü ile hava tuttu.İtfaiye ekipleri ne yapsa da çıkmayan yavru kedi, daha sonra herkesin etrafına bakındığı anda araçtan çıkıp uzaklaştı. Sürücü de, otomobilini alıp yoluna devam etti.