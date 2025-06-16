Hakan Çalhanoğlu Kimdir, Aslen Nereli, Kaç Yaşında, Boyu ve Piyasa Değeri? İşte Hayatı ve Futbol Kariyeri
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, hem Türkiye'de hem de Avrupa’da kariyerinde önemli başarılara imza atan bir isim. Son günlerde Galatasaray ile adının anılmasıyla birlikte, Hakan Çalhanoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri nedir gibi sorular yeniden gündeme geldi. İşte yıldız futbolcunun hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilenler…
Hakan Çalhanoğlu Kimdir?
Hakan Çalhanoğlu, Türk asıllı profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkisinde görev yapan Çalhanoğlu, oyun kurma becerisi, frikik isabeti ve yaratıcı futbol zekasıyla tanınır. Hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla adından sıkça söz ettirmektedir.
Hakan Çalhanoğlu Kaç Yaşında, Nereli?
Doğum Tarihi: 8 Şubat 1994
Doğum Yeri: Mannheim, Almanya
Yaşı: 31 (2025 itibarıyla)
Aslen Nereli: Bayburtlu
Milliyet: Türk
Hakan Çalhanoğlu'nun Boyu Kaç?
Boyu: 1.78 metre
Kilosu: Yaklaşık 72 kg
Atletik yapısı ve çevikliğiyle orta sahada etkili bir oyun tarzına sahiptir.
Hakan Çalhanoğlu'nun Mevkiisi ve Oyun Tarzı
Çalhanoğlu, ağırlıklı olarak “10 numara” pozisyonunda, yani oyun kurucu rolünde görev yapmaktadır. Bunun yanında merkez orta saha ve sol iç gibi farklı bölgelerde de forma giyebilmektedir. Özellikle duran toplardaki başarısıyla tanınan yıldız oyuncu, “en iyi frikik atan Türk oyunculardan biri” olarak kabul edilmektedir.
Hakan Çalhanoğlu'nun Güncel Piyasa Değeri
Piyasa Değeri: 35 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre bu değer, onun Avrupa’da ne kadar saygı gören bir futbolcu olduğunu ortaya koyuyor.
Hangi Takımlarda Oynadı? Kariyer Basamakları
Futbol Kariyerine Başladığı Yer:
2001 yılında Almanya'nın Waldhof Mannheim takımında futbola başladı.
Profesyonel Kariyeri:
Karlsruher SC (2011–2013)
Hamburg (2013–2014)
Bayer Leverkusen (2014–2017)
AC Milan (2017–2021)
Inter Milan (2021–günümüz)
Inter’deki Başarıları ve İstatistikleri
Inter formasıyla bugüne kadar 130’dan fazla resmi maçta görev aldı.
2023-24 sezonunda 47 maçta 11 gol ve 8 asist ile oynadı.
Kariyerinde en verimli sezonlardan birini geçirdi.
Inter ile Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası kazandı.
Milli Takım Kariyeri
Türkiye A Milli Takımı’na 2013 yılında dahil oldu.
80’in üzerinde maçta forma giydi.
Milli takımda hem kaptanlık yaptı hem de takımın lider isimlerinden biri oldu.
Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde de boy gösterdi.
Hakan Çalhanoğlu’nun Özel Hayatı
Eşi: Sinem Gündoğdu
2017 yılında evlenen çift, sosyal medyada aile hayatlarını zaman zaman paylaşmaktadır.
Hakan, dini yönü güçlü bir oyuncu olarak da bilinir. 2015 yılında umre ziyareti gerçekleştirmiştir.
Sofifa Puanları ve Oyun Performansı
FIFA ve eFootball oyunlarında sıkça tercih edilen Çalhanoğlu, pas, şut ve duran top yetenekleriyle öne çıkar.
Sofifa istatistiklerinde genel puanı 80+ seviyesindedir.
Galatasaray’a Transferi Gündemde
Son günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer olacağı yönünde güçlü sinyaller geliyor. Babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun sosyal medya paylaşımıyla heyecan artarken, yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönme ihtimali taraftarları umutlandırdı. Ancak Inter ile sözleşmesinin 2027’ye kadar sürmesi, bu transferi zora sokuyor.