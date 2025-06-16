Hakan Çalhanoğlu Kimdir, Aslen Nereli, Kaç Yaşında, Boyu ve Piyasa Değeri? İşte Hayatı ve Futbol Kariyeri

Hakan Çalhanoğlu, Türk asıllı profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkisinde görev yapan Çalhanoğlu, oyun kurma becerisi, frikik isabeti ve yaratıcı futbol zekasıyla tanınır. Hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla adından sıkça söz ettirmektedir.Doğum Tarihi: 8 Şubat 1994Doğum Yeri: Mannheim, AlmanyaYaşı: 31 (2025 itibarıyla)Aslen Nereli: BayburtluMilliyet: TürkBoyu: 1.78 metreKilosu: Yaklaşık 72 kgAtletik yapısı ve çevikliğiyle orta sahada etkili bir oyun tarzına sahiptir.Çalhanoğlu, ağırlıklı olarak “10 numara” pozisyonunda, yani oyun kurucu rolünde görev yapmaktadır. Bunun yanında merkez orta saha ve sol iç gibi farklı bölgelerde de forma giyebilmektedir. Özellikle duran toplardaki başarısıyla tanınan yıldız oyuncu, “en iyi frikik atan Türk oyunculardan biri” olarak kabul edilmektedir.Hakan Çalhanoğlu'nun Güncel Piyasa DeğeriPiyasa Değeri: 35 milyon euroTransfermarkt verilerine göre bu değer, onun Avrupa’da ne kadar saygı gören bir futbolcu olduğunu ortaya koyuyor.Futbol Kariyerine Başladığı Yer:2001 yılında Almanya'nın Waldhof Mannheim takımında futbola başladı.Karlsruher SC (2011–2013)Hamburg (2013–2014)Bayer Leverkusen (2014–2017)AC Milan (2017–2021)Inter Milan (2021–günümüz)Inter formasıyla bugüne kadar 130’dan fazla resmi maçta görev aldı.2023-24 sezonunda 47 maçta 11 gol ve 8 asist ile oynadı.Kariyerinde en verimli sezonlardan birini geçirdi.Inter ile Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası kazandı.Türkiye A Milli Takımı’na 2013 yılında dahil oldu.80’in üzerinde maçta forma giydi.Milli takımda hem kaptanlık yaptı hem de takımın lider isimlerinden biri oldu.Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde de boy gösterdi.Eşi: Sinem Gündoğdu2017 yılında evlenen çift, sosyal medyada aile hayatlarını zaman zaman paylaşmaktadır.Hakan, dini yönü güçlü bir oyuncu olarak da bilinir. 2015 yılında umre ziyareti gerçekleştirmiştir.FIFA ve eFootball oyunlarında sıkça tercih edilen Çalhanoğlu, pas, şut ve duran top yetenekleriyle öne çıkar.Sofifa istatistiklerinde genel puanı 80+ seviyesindedir.Son günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer olacağı yönünde güçlü sinyaller geliyor. Babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun sosyal medya paylaşımıyla heyecan artarken, yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönme ihtimali taraftarları umutlandırdı. Ancak Inter ile sözleşmesinin 2027’ye kadar sürmesi, bu transferi zora sokuyor.