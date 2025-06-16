Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İsrail ile İran arasındaki gerilimin giderek tırmanmasıyla altın yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 4.353,55 lira, ons altın ise 3.431,87 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Haziran 2025 altın fiyatları...

İsrail - İran arasında başlayan gerilim piyasalara şok etkisi yaşattı. Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli limana yönelme isteği sonucu altın fiyatları tarihi zirveleri gördü. İki ülke arasında yaşanan gerilimin 4. gününde de altının yükselişi sürüyor.Serbest piyasada gram altın şu sıralar 4.353,40 TL'den, çeyrek altın ise 7.215,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 16 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.352,86Satış 4.353,40Alış 7.130,00Satış 7.215,00Alış 14.261,00Satış 14.424,00Alış 28.430,00Satış 28.711,00Alış 3.430,23 dolarSatış 3.431,87 dolar