Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturmaHalk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı.Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu’nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilgili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştirKamu oyuna duyurulur.”