İBB Soruşturmasında Ahmet Sari Kimdir? Sarılar İnşaat’ın Sahibi İş İnsanı Hakkında Her Şey

İstanbul Boğazı’nın akşam silueti şehrin ikonik manzarasını yansıtıyor. Sarılar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sari, İstanbul merkezli tanınmış bir iş insanıdır(sonmuhur.com). 1960’ların sonlarında Kayseri’de doğduğu tahmin edilen Sari, uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir (referansgazetesi.com.tr).Özellikle altyapı projeleri ve kamu ihaleleri alanında çalışmalarıyla bilinen Sari, 2019–2023 yılları arasında İBB ve bağlı kuruluşlarla yoğun iş ilişkileri kurdu (referansgazetesi.com.tr). Sarılar İnşaat, altyapı ve kamu projelerine odaklanan bir firma olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 2019–2023 yıllarında İBB ve iştirakleriyle çeşitli iş ortaklıkları gerçekleştirdi(referansgazetesi.com.tr). Bu dönemde şirketin İBB’den tahsil edemediği yaklaşık 3 milyar TL’lik bir alacağı olduğu öne sürülüyor (sonmuhur.com).Ahmet Sari Neden Gündem Oldu?İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Ahmet Sari de gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Sari, 2022–2024 yılları arasında belediye bürokratlarına toplam 232 milyon TL rüşvet ödediğini öne sürdü (sonmuhur.com).Ertan Yıldız’a: 63 milyon TLFatih Keleş’e: 169,5 milyon TL(referansgazetesi.com.tr)Toplamda 232 milyon TL’ye ulaşan bu ödemelerin bir kısmının İBB’nin Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda, büyük çoğunluğunun ise Florya’daki eski başkanlık konutunda elden teslim edildiği belirtiliyor (referansgazetesi.com.tr)Sari, 27 Mayıs 2025’te etkin pişmanlık talebinde bulunmuş ve 10 Haziran’da adli kontrol şartıyla tahliye edildi (sonmuhur.com).Sabah'ın haberine göre ifadesinde İBB’den hâlihazırda 3 milyar lirayı aşan bir alacağı bulunduğunu belirten Sari, kendisini bu süreçte mağdur olarak gördüğünü vurguladı. Sari, “Ben gerçekten bu sistemin şüphelisi değil, gerçek mağduruyum” ifadelerini kullandı Ayrıca Haziran 2024’e kadar ödeme yaptığını, bu aydan sonra ise hiçbir ödeme yapmayacağını söylediği kaydedildi