Bahar Aksu'nun katilinden korkunç paylaşım! Yeni görüntüler de ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu’yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil Zanlısı ve arkadaşlarının olaydan önce kaldıkları otelden çıktıkları anların görüntüleri ve Rüstem Elibol’un sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Elibol’un bir paylaşımında; “Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana” bir diğerinde ise “Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı” yazdığı görülüyor. Şüphelilerin ortaya çıkan yeni görüntülerinde otel resepsiyonu ile gülerek sohbet ettikleri anlar yer aldı.

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi, Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. Bahar Aksu, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sırasında Rüstem Elibol ve yanında bulunan 3 kişi, genç kadını önce kaçırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca Rüstem Elibol defalarca ateş ederek Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürdü.Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kaçan şüphelilerden Elibol Eyüpsultan'da diğer şüpheliler ise Silivri'de gözaltına alındı. Şüpheli Rüstem Elibol yapılan ilk sorgusunda ayrıldığı eşini takıntı haline getirdiğini belirterek '2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla görüşmek istedim. Direnince kendimi kaybettim' demişti.Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 3 gün önce İstanbul'a gelerek cinayet için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bir otele yerleştikleri, ardından kaçırma olayını gerçekleştirdikleri adreste keşif yaptıkları da tespit edildi. Şüphelilerin o otelden çıkarken ki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güle oynaya konuşan şüpheliler kendi aralarında sohbet ediyor.Emniyette işlemleri tamamlanan Rüstem Elibol'un susma hakkını kullandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise İstanbul'a gezme amaçlı geldiklerini, Rüstem Elibol'un eşini öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Katil zanlısı Rüstem Elibol'un sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Paylaşımlarda; ''Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana' bir diğerinde ise 'Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı' yazdığı görülüyor.