Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yatırımcıların güvenli liman varlıklardan olan altında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 150 bin lira, en yüksek 4 milyon 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 4 milyon 158 bin lira oldu.Serbest piyasada ise gram altın şu sıralar 4.125,83 TL'den, çeyrek altın ise 6.866,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 9 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.125,35Satış 4.125,83Alış 6.790,00Satış 6.866,00Alış 13.580,00Satış 13.732,00Alış 27.077,00Satış 27.339,00Alış 3.313,66Satış 3.314,05