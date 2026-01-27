  • USD: 43,32 - 43,39
Güllü Soruşturmasında Flaş Gelişme! Kan Ve Kıl Örnekleri Alınacak

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan, geçtiğimiz günlerde Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma süreci devam ederken, Kervan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kervan dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ekleme: 27.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan'ın sevgilisi Kervan ise, geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre Kervan'ın, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından Kervan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmamış, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla adli kontrol sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma süreci sürerken Kervan hakkında yeni bir adım atıldı.

Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenildi.