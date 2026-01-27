Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz firmalarımızı ve temsilcilerimizi tebrik ediyor, tüm müteahhitlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Türk müteahhitleri aynı zamanda güçlü mühendislik birikimlerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyor.Firmalarımızın iş disiplini, kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Şimdiye kadar dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.Dünya ekonomisi sancılı süreçlerden geçiyor.Türkiye gelirler sıralamasında 9. sırada. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlarda ikisi ilk 50 arasında yer almıştır. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 20.8 milyar doları buldu.Mühendislik ve tasarım ayağında da şirketlerimiz ciddi ilerleme gösterdi. Rakamlar bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koyuyor.Türk inşaat şirketleri, yurt dışı faaliyetleri ile dünyanın en prestijli firmaları arasında yer alıyor. Türkiye üretim gücünü koruyor.Enflasyon son 49 ayın en düşüğünde. İhracatımız 2025'te 11,7 milyar dolar arttı.Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.Enflasyon düştükçe, reformları hayata geçirdikçe, Türkiye kendine benzer ekonomilerden pozitif yönde ayrışacaktır.Suriye'de büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak. Türkiye'nin destekleriyle Suriye ayağa kalktıkça çok farklı rüzgarlar esecek.Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan yıkımlardan bunalmış durumda. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah sesi duymak istemiyor.Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerimden rica ediyorum bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. Fitneyi fesadı ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.2 yanlış bir doğru etmeyeceği gibi 3 yanlış da bir doğru etmez. 10 mart mutabakatına uyulmayarak hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz kalarak büyük bir yanlışa imza atıldı. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol bellidir. Aynı hataları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ediyorum