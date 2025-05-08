İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
BYLOCK VE BANK ASYA BAĞLANTISI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, KHK ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri İzmir'in Aliağa ve Karşıyaka ilçeleri ile Denizli, Erzurum ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
BYLOCK VE BANK ASYA BAĞLANTISI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, KHK ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri İzmir'in Aliağa ve Karşıyaka ilçeleri ile Denizli, Erzurum ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.