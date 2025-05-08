İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, KHK ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri İzmir'in Aliağa ve Karşıyaka ilçeleri ile Denizli, Erzurum ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.