Gaziosmanpaşa'da kahreden kaza! 5 yaşındaki Metehan kazada feci şekilde can verdi!

Görenlerin kanını donduran kaza Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, 6 Mayıs 2025, saat 16.30 sıralarında meydana geldi.Dede Recep Kirazlı, torunu Metehan'ı kreşten aldıktan sonra diğer torunu Uras'ı servisten almak için yola indi.Servis minibüsü geldiğinde, Metehan'a binanın kapısına gitmesini söyleyen dede, torununun yola çıktığını fark etmedi. Ayakkabılarını bağlamak için minibüsün önünde oturan Metehan, şoför tarafından görülmedi. Araç hareket edince küçük çocuk tekerleklerin altında kaldı.Metehan, servis minibüsüyle Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Metehan'ın minibüsün önünden geçtiği, ayakkabılarını bağlamak için yere oturduğu ve aracın hareket etmesiyle üzerinden geçtiği anlar yer alıyor. Kazayı fark eden şoför, araçtan inerek yardıma koştu, ancak küçük çocuk için artık çok geçti.Kaza anını anlatan dede Recep Kirazlı, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti: 'Her şey bir anda oldu. Servis geldi, ağabeyini aldım, Metehan'a içeriye git dedim. Ama o yola çıkmış. Minibüs hareket edince tekerleklerin altında kaldı.' Torununun hastaneye canlı teslim edildiğini belirten Kirazlı, 'Kucağımda giderken baygın gibiydi. Hastanede önce nefesi düzeldi dediler, ama 15 dakika sonra beyin kanaması geçirdiğini söylediler. 'Başınız sağ olsun' dediler,' diyerek acısını paylaştı.Metehan Kirazlı'nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Mevlana Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından küçük Metehan, Ayazağa Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Aile ve yakınları, cenazede büyük bir üzüntü yaşadı.