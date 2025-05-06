iOS 18.5 yakında geliyor! İşte yenilikler

Teknoloji devi Apple, yayınladığı basın bülteninde, mobil işletim sisteminin bir sonraki ara sürümü olan iOS 18.5'in 'çok yakında' yayınlanacağını resmen duyurdu.Bu açıklama, güncellemenin bir aydan uzun süren beta testi sürecinin artık sonuna gelindiğini gösteriyor.Sektördeki beklentiler, iOS 18.5 Sürüm Adayı'nın (Release Candidate - RC), yani genellikle son beta sürümünün, bu hafta içinde (6-10 Mayıs) geliştiricilere ve public beta kullanıcılarına sunulacağı yönünde.Eğer son dakikada kritik bir hata tespit edilmezse, güncellemenin önümüzdeki hafta tüm uyumlu iPhone kullanıcıları için genel kullanıma sunulması bekleniyor.iOS 18.5, iPhone için devrimsel yenilikler getiren bir güncelleme olmaktan ziyade, mevcut deneyimi iyileştiren görece küçük değişiklikler içeriyor gibi görünüyor.Şu ana kadar beta sürümlerinde keşfedilen yenilikler arasında Mail uygulamasındaki bir kolaylık öne çıkıyor; artık kişi fotoğraflarını doğrudan uygulama içindeki sağ üst köşede yer alan üç noktalı menüden kolayca açıp kapatmak mümkün olacak.Bu seçenek önceki iOS sürümlerinde de mevcuttu, ancak Ayarlar uygulaması içinde daha gizli bir konumda bulunuyordu.Bunun dışında, Ayarlar uygulamasında AppleCare+ garanti kapsamı bilgilerinin daha görünür ve belirgin hale getirildiği de fark edilen değişiklikler arasında.Şu ana kadar beta sürümlerinde ortaya çıkan bilgilere göre iOS 18.5, büyük ve çarpıcı özellikler sunmaktan çok, kullanıcı deneyimini küçük ama anlamlı dokunuşlarla iyileştirmeye odaklanan bir ara güncelleme olacak.Güncellemenin kararlı sürümü yayınlandığında, bu belirtilenlerin dışında ek hata düzeltmeleri veya performans iyileştirmeleri içerip içermediği de netlik kazanacak.