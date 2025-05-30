Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basri K. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Yaşar A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yaşar A. ve Basri K. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül A. ve İskender B. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İskender B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.