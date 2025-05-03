Yargıtay'dan ders niteliğinde karar: Bekarım yalanı başını yaktı

Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle İsmail Z., eşi Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu, ayrıca aile birliği görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekâr tanıtarak kadın arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.Yerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın, eşine oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme kararında kocanın açtığı boşanma davası kabul edildi.Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekleri mahkemece reddedildi.Yargıtay 2.Hukuk Dairesi'ne giden dosyada kadına maddi ve manevi tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu.Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekâr olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.