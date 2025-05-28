Kurban Bayramı'nda fırsatçılara geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçildi.Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, sahaya inmeye başladı.Sekiz ilde başlatılan denetimler, bayramın yaklaşmasıyla yoğunlaştırıldı.Gıda, zincir marketler ve bayramlık ürün satış noktalarına odaklanan ekipler, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında aralıksız kontrollerini sürdürüyor.Ticaret Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden denetimlere ilişkin açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Her türlü spekülatif ve fırsatçı girişime karşı son derece kararlı bir duruş sergilemeye devam ediyoruz” denilerek, bayram boyunca tüketicilerin ekonomik haklarının korunacağı vurgulandı.Denetimlerin sadece alışveriş merkezleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, karayolu güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerinde de kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi.Bu tesislerde fiyat ihlalleri ya da hizmet kalitesiyle ilgili sorunlar yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Vatandaşlardan da destek istenen açıklamada, karşılaştıkları olumsuzlukları Bakanlık çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bildirmeleri çağrısında bulunuldu.