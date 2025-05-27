Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu...Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında bir kez daha düğmeye basıldı.Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 8 şirkete el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülerek, soruşturma kapsamında bu sabah saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-el koyma ve inceleme kararı verildi.Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere, alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.Örgüt liderliğini Ahmet Faruk Karslı'nın yaptığı iddia edilen ve sahibi olduğu Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine önayak olduğu iddia edildi.