  • USD: 38,82 - 38,89
  • EURO: 44,00 - 44,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yağışlı hava trafiği daha da zorlaştırdı! Trafik çilesi yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisi ile yoğun trafik oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre 08.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.

Ekleme: 26.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:40 / Editör: Fehmi Öztürk
Yağışlı hava trafiği daha da zorlaştırdı! Trafik çilesi yüzde 80'e ulaştıMeteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu.

Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.

Yağışlı hava trafiği daha da zorlaştırdı! Trafik çilesi yüzde 80'e ulaştı